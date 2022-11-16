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İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı!

İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı!
16 Kasım 2022 Çarşamba 09:35

İstanbul Ümraniye'de inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında 1 işçinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, 3 işçinin de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü

Yangın, saat 02.00 sıralarında Finanskent Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede işçilerin bulunduğu konteyner evleri sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler, konteyner evleri terk ederken, bu sırada dumandan etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun süren çalışmaların ardından itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İtfaiyenin müdahalesi tamamlandıktan sonra inceleme yapan ekipler, konteyner evlerde 1 işçinin cansız bedenine ulaştı. Yangında hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yangın #ölüm #ümraniye #inşaat #haber
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