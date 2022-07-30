BİR SUÇ DUYURUSU DAHA!
BİR SUÇ DUYURUSU DAHA!
0
3 VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
3 VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
0
BANU ALKAN EVLENİYOR!
BANU ALKAN EVLENİYOR!
0
İLHAN İREM'DEN ACI HABER!
İLHAN İREM'DEN ACI HABER!
0
banner776

İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı personel alacak

İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı personel alımı yapacağını açıkladı

İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı personel alacak
30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacaktır.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Akdeniz Üniversitesi 183 kişi alacak
Sonraki Haber
Üniversiteye 36 kişi alınacak
Üniversiteye 36 kişi alınacak
Üniversiteye 36 kişi alınacak
0
Akdeniz Üniversitesi 183 kişi alacak
Akdeniz Üniversitesi 183 kişi alacak
0
Bursa'da acı kaza! Baba ve oğlu öldü!
Bursa'da acı kaza! Baba ve oğlu öldü!
0
Güngören saldırısının faili 14 yıl sonra öldürüldü!
Güngören saldırısının faili 14 yıl sonra öldürüldü!
0
Antalya'da motosikletli öğretmen kazada hayatını kaybetti!
Antalya'da motosikletli öğretmen kazada hayatını kaybetti!
0
Koronavirüs nedeniyle 1 haftada 157 kişi öldü!
Koronavirüs nedeniyle 1 haftada 157 kişi öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.