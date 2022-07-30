İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı personel alacak

İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacaktır.

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