Aile hekimlerinden ve işyeri hekimlerinden temin edeceğiniz sağlık raporu ücretsiz olarak verilmektedir.

Öncelikle işe giriş sağlık raporu zorunlu olduğunu belirtelim.

İş İçin Alınan Sağlık Raporu Ücretli Midir? Ücreti Ne Kadardır?

Tek Hekim Sağlık Raporu alacaksanız;

Sağlık Bakanlığı Fiyatı 50 TL,

Üniversite Fiyatı 75 TL,

Sağlık Kurulu Raporu için alacaksanız;

Sağlık Bakanlığı 200 TL,

Üniversite Fiyatı 300 TL ücret alınıyor.

Aile hekimlerinden ve işyeri hekimlerinden temin edeceğiniz sağlık raporu ise ücretsiz olarak verilmektedir.

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Sağlık Raporu Nereden ve Nasıl Alınır ?

İşe girişlerde işveren tarafından mutlaka sağlık raporu istenir.İşe giriş sağlık raporları OSGB işyeri hekimleri tarafından verilir. Raporla alakalı olan hekim gereken kontrolleri yerine getirdikten sonra çalışanın işe müsaitliğini değerlendirir. Bir sonraki adımda işe giriş periyodik muayene formunu doldurarak çalışmaya elverişlidir onayı verir.

Tehlikeli, ve çok tehlikeli sınıfa olan iş kollarında çalışanların girişlerinde, işe uygunluğuna dair fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporuyla belirtilmelidir. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına 1350.TL para cezası uygulanmaktadır.

İşin sürekliliğinde asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Veren Hastaneler

İşe giriş sağlık raporu veren hastaneler ? Burada çok sorulan sorulardan bir tanesi de işçiler için alınmak istenen sağlık raporunun hangi hastanelerden alınıp alınamayacağıdır. Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almaktadır. Bu sebepten dolayı özel hastaneler veya özel sağlık hizmeti sunucuları işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri için sağlık raporu veremez. Özel hastanelerden alınan işçi raporları bu madde yüzünden geçersizdir.





İş İçin Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır ?

Anayasanın 6331 sayılı yasasının '' Sağlıklı Gözetin'' başlıklı 15. maddesine göre iş verenler işçilerine;

• İşe girdiklerinde

• İş değişikliğinde

• İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştıktan sonra işe dönüş talebi halinde

• İşin devamı süresince çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu almak zorundadırlar.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Ücretini Kim Öder?