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Işık Üniversitesi 11 kişi alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğü 11 araştırma görevlisi alımı yapacaklarını duyurdu

Işık Üniversitesi 11 kişi alacak
04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Işık Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in” ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


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