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Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğü 11 doktor öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Işık Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 13 Temmuz ile 27 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuracak adayların, belirtilen başvuru evraklarını 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Akademik Birime şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.


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