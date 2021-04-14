İşitme Engelliler Federasyonu'nda skandal dayak!

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı, Faruk Demir’in bir işitme engeli vatandaşı dövdüğüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Darp görüntülerinde odada Fırat Kaya’nın da olduğu görüldü

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı, “Keko başkan” lakaplı Faruk Demir’in bir işitme engeli vatandaşı dövdüğüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre; “Fırat Delikanlı” ismini kullanan Fırat Kaya’nın işitme engelli bir genci döverek sosyal medyada paylaşmasının ardından ortaya çıkan bu yeni görüntülerin İstanbul’da çekildiği belirtiliyor.

Görüntülere göre, kendisi de işitme engelli olan Faruk Demir, kalabalık bir odada bir kişiyi darp ediyor. Demir’in yanında bulunan bazı kişiler de bu engelli vatandaşa yumruk atıyor.

Odada bulanan bir kişi tarafından çekilen kamera ekranına bir anlık Fırat Kaya da takılıyor.

Kaya ve Demir’in birlikte çekildiği bazı fotoğraflar ise dikkat çekiyor. Fırat Kaya’nın darp ettiği bir gencin, telefonla görüştüğü Faruk Demir’e başparmağıyla “tamam” işareti yapması soru işaretlerine neden oldu.

Fırat Kaya’nın darp ettiği işitme engelli gencin daha sonra Faruk Demir’e neden bu işareti yaptığı soru işareti yarattı.