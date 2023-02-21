İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma neden olunca afetzedelerin çadırlara yerleştiği Hatay'ın İskenderun ilçesine, 906 yatak kapasiteli bir gemi daha yanaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda getirilen gemide depremzedelere barınma hizmeti verilecek.

İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi
21 Şubat 2023 Salı 10:53

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina enkaza dönüştü. İlçe merkezinde yaşayanlar ise ekipler tarafından kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 400 kamaralı ve 1056 yataklı gemi, ilçede limana getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da harekete geçerek, 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisiyle anlaşma sağladı. Gemi, dün akşam saatlerinde İskenderun Limanı'na yanaştırıldı. Geminin yanaşmasından kısa süre sonra Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki 2 deprem daha meydana geldi. Depremlerde limanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 906 yatak kapasiteli gemide afetzedelere barınma hizmeti verileceği belirtildi. 

Önceki Haber
Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan 'Asil' kurtarmış
Sonraki Haber
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alımı yapacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alımı yapacak
0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak
0
Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan 'Asil' kurtarmış
Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan 'Asil' kurtarmış
0
Gaziantep- Fay hattı üzerine kurulu köy depremde yerle bir oldu
Gaziantep- Fay hattı üzerine kurulu köy depremde yerle bir oldu
0
Depremzede fırsatçılığı; ev kiraları yüzde 40 arttı
Depremzede fırsatçılığı; ev kiraları yüzde 40 arttı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.