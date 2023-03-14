İskenderun'da çadır kentte yaşayanlar şiddetli yağıştan etkilendi 

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen ve çadırda yaşayan vatandaşlar şiddetli yağmurun etkisiyle zor anlar yaşadı. 

İskenderun'da çadır kentte yaşayanlar şiddetli yağıştan etkilendi 
14 Mart 2023 Salı 07:19

İskenderun'da dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen ve evleri hasar alan depremzede vatandaşların yaşadığı ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı ise çamur oldu. Çadır kenarlarından dolan su ile bazı vatandaşların eşyaları da zarar gördü. Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcarken, yetkililere alt yapının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu. 

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