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İskenderun Teknik Üniversitesi 22 kişi alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İskenderun Teknik Üniversitesi 22 kişi alacak
26 Ekim 2022 Çarşamba 10:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İskenderun Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 


Bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir. Başvurular, Profesör/Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul/Konservatuvar Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.


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