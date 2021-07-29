İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sites ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İskenderun Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.



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