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İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
02 Haziran 2021 Çarşamba 09:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İskenderun Teknik Üniversitesi 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapacak.

 


Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.


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