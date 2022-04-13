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İskenderun Teknik Üniversitesi personel alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

İskenderun Teknik Üniversitesi personel alacak
13 Nisan 2022 Çarşamba 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İskenderun Teknik Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 11 Nisan 2022 tarihi ile 25 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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