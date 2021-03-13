Ismarlama Gömlek Nedir?

Ismarlama gömlek, erkekler için özel olarak dikilen şık kıyafetlerdendir.

Ismarlama gömlek, erkekler için özel olarak dikilen şık kıyafetlerdendir. Erkeğin vücut hatlarına orantılı bir şekilde özel dikim gömlek tasarlandığında, daha şık bir görüntü sağlanmış olur. Çünkü özel dikim gömlekler, omuz bölgesi dik, göğüs ve bel hatları vücuda oturacak şekilde ayarlanır.

Erkeklerin fizik yapısını daha iyi şekilde ortaya çıkarmış olduğundan dolayı, ısmarlama gömlekler olmazsa olmazlardan biri haline gelmiştir. Özel dikim gömlekler de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Bunların neler olduğunu sıralamamız gerektiğinde;

-Kumaş Kalitesi

-Yaka ve manşetler

-Montaj ve imalat süreci

Kişiye Özel Ismarlama Gömlek İmalatı

Ismarlama gömlek, fiziğini ön planda tutmak isteyen erkeklerin, başvurduğu yollardan biridir. İş hayatlarında daha havalı ve şık görünüm sergilemek isteyen beyler, ısmarlama gömleklere başvuruyor. Takım elbise altlarında, yaka bölümünün dik duruyor olması, resmi bir imaj çizmesine yardımcı oluyor.

Erkeğin fiziği çok iyi olmadığı durumlarda özel dikim gömlek, önemli bir kurtarıcı rolündedir. Çünkü omuz, kol, bel gibi vücut ölçülerine göre ayarlanacağından dolayı vücut anatomisine uygun olması sağlanıyor. Son dönemde fiziğinde çok da iddialı olmayan beylerin, özel dikim takım elbise, gömlek, simokin yaptırdıklarını görmekteyiz.

Özel Dikim Gömlek Tasarım ve Fiyatları

Özel dikim gömlekler, diğer gömlek türlerine göre daha garantilidir. Çünkü üzerinize kıyafetin tam olmaması, geniş ya da dar gelme olasılığı söz konusu olabilir. Fakat özel dikim kıyafetlerde bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalmazsınız. Çünkü vücut ölçüleriniz alınarak giysiniz hazırlanacağından dolayı tekrar tekrar üzerinden geçilmesine gerek kalmayacaktır. Diğer türlü hem ekonomik açıdan hem de zaman kaybı oluşması açısından sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Üzerinizde görmek istediğiniz kendi tasarımınızı anlatarak, özel dikimle tasarlanmasını sağlayabilirsiniz. Kişiye özel kalıp çıkartılarak hazırlanacak olan özel dikim kıyafetleriniz, şık bir görüntüye sahip olmanıza katkı sağlayacaktır.

Müşterilerine birinci kalitede özel dikim hizmetleri sunan milimetric, tercih edilen adreslerden biri haline gelmeyi başarmıştır. Kişisel zevk ve tercihleriniz ön planda tutularak gömlek, takım elbise ve özel dikim smokin tasarım hizmetleri gerçekleşir. Milimetric terzilerinin kaliteli işçiliğiyle hazırlanmış özel tasarımlarla buluşabilirsiniz.