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Isparta'da kadın cinayeti!

Isparta’da Yadigar Işık (38), tartıştığı eşi Sezer Işık tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Yadigar Işık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Isparta'da kadın cinayeti!
03 Ekim 2022 Pazartesi 09:29

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre ormanda bulunan ağılda Yadiğar Işık, kocası Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, yanında taşıdığı tabancayla eşi Yadigar Işık’a ateş etti. silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanaye kaldırıldı. Yadigar Işık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Sezer Işık’ın yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #cinayet #kadın cinayeti #ölüm
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