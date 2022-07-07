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Isparta'da kaza! Motosikletin çarptığı çift hayatını kaybetti!

Isparta'da Mehmet ve Kıymet Saraç çifti yolun karşısına geçmek isterken çifte motosiklet çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrulan çift hayatını kaybederken, motosikletin sürücüsü ise yaralandı

Isparta'da kaza! Motosikletin çarptığı çift hayatını kaybetti!
07 Temmuz 2022 Perşembe 09:02

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. A.B.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, devrilen motosiklet ve sürücüsü ise sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #kaza #trafik kazası #ölüm #motosiklet çarptı
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