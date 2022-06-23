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Isparta'da üniversiteye personel alınacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Isparta'da üniversiteye personel alınacak
23 Haziran 2022 Perşembe 10:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2'nci maddesinin b fıkrasına göre 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 23 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Temmuz 2022 tarihinde son bulacaktır.


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