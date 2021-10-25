Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 kişi alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, akademik birimlerine 25 kişi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitenin birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.



İlan için başvurular 25 Ekim 2021 ile 8 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ