İşsizlik rakamlarına tepki: 189 bin iş arayan unutuldu mu?

TÜİK’in ağustos ayı işgücü istatistiklerini değerlendiren DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, TÜİK ve İŞKUR’un işsizlik verilerinin uyuşmadığını belirterek İŞKUR kanalını kullanan 200 bin işsizin 189 bini TÜİK verilerine yansımadığını ve TÜİK’in halkın geleceğini etkilediğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Ağustos ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 45,0 oldu. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yola çıkarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ağustos 2021’de 7 milyon 855 bin kişi olarak gerçekleşti.

TÜİK verileri güvenilir değil



TÜİK tarafından açıklanan işgücü istatistiklerini değerlendiren Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “TÜİK ile İŞKUR’un işsizlik rakamları arasında uçurum var. TÜİK’in işgücü verilerinde inanılmaz tuhaflık ve dalgalanmalar yaşanıyor. TÜİK’e göre Ağustos 2021’de işsiz sayısı bir önceki aya göre sadece 10 bin kişi artarken İŞKUR’a göre de 200 bin kişi arttı. TÜİK ve İŞKUR’un işsizlik verileri arasında uçurum var. İkisi de devlet kurumu ama TÜİK’in verilerine güvenmiyoruz. TÜİK hem enflasyon hem de işsizlik rakamları üzerinden halkı tek adam rejiminin ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri doğrultusunda raporlar açıklayarak halkı yoksullaştırmanın ve işsiz bırakmanın derdinde. İşsiz sayılmak için TÜİK tarafından kullanılan en önemli kriter iş arama kanallarından birini kullanmaktır. İŞKUR en yaygın iş arama kanalıdır. Ancak bu kanalı kullanan 200 bin işsizin 189 bini TÜİK verilerine yansımamıştır” dedi.

İzahı zor bir dalgalanma



TÜİK’in işsizlik verilerini İŞKUR’dan alması gerekirken masa başında kalem oynatarak bu rakamlara ulaştığını kaydeden Sarı, “TÜİK bir taraftan enflasyonu düşük gösterip maaşlara az zam yapılmasını sağlıyor ve halkı yoksullaştırıyor. Diğer taraftan da işsizlik rakamlarıyla oynayarak her şeyi toz pembeymiş gibi bir algı içersinde. Gözümüzle gördüğümüz gerçeği hiçbir kurum, yazılı ve görsel medya saklayamaz. Sokaktaki her 10 gençten 7’si işsiz. Genç işsizlik her geçen gün yükseliyor. TÜİK aylık istihdam ve işsizlik verileri izah edilemez boyutlarda. Temmuz 2021’de 287 bin azalan sanayi istihdamının Ağustos 2021’de 217 bin artması; Temmuz 2021’de 454 bin artan hizmet sektörü istihdamının Ağustos 2021’de 341 bin azalması izahı zor bir dalgalanmadır. Bu rakamlara baktığımızda işsiz sayısının daha da arttığını gösteriyor. Bir ayda işgücü piyasalarında bu kadar zıt gelişmeler yaşanması olağan değil. TÜİK’in aylık hane halkı işgücü verilerinden işgücü piyasasındaki gelişmelerin izlenmesi zorlaşmaktadır” diye konuştu.

TÜİK halkın geleceğini etkiliyor



İstihdamın arttığı, ülke ekonomisinin büyüdüğü yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını aktaran Sarı, “Ülke milli gelirinden emekçiler faydalanamıyor. Emekçilerin ülke milli gelirindeki yüzde 35 payı yüzde 27’ye düştü. İşverenlerin ise payı 25’ten yüzde 45’e çıkmıştır. Doğal olarak işsizlik tırmanıyor. Sonbahar aylarıyla birlikte işsizlik rakamlarında her ay 100 bin artış yaparak TÜİK 2022’nin Haziran ayına 1 milyona yakın işsizle gireceğimizin teminatını veriyor. Rakamlar üzerinde oynama yapılıyor. Örneğin bir kişi işsiz kaldığında İŞKUR’a müracaat ediyor üç hafta sonra tekrar başvurusunu yenilemezse iş bulmuş, istihdama katılmış olarak kabul ediliyor. TÜİK’in bu aldatmacası halkın geleceğini etkiliyor” şeklinde konuştu.

2 ayda 4,5 milyon kişi işbaşı yapabilir



İşsizlik rakamlarına ilişkin çözüm önerilerini de sıralayan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Emeklilikte yaşa takılanlar emeklilik hakkını kazanmasına rağmen emekli maaşı bağlanmadığı için hala istihdam içinde yer alıyorlar. Ya da ikinci bir işte çalışıyorlar. 3600 ek gösterge çıkarılırsa yaklaşık 1,5-2 milyon çalışan emekli olacak. Çalışma saatlerinin 37,5 saate indirilmeli. Böylelikle 1,5 milyon insanın istihdam edilmesinin yolu açılabilir. Hükümet aslında insanları işsiz bırakırken çalışanlara da bir tehdit olarak bu reformları gerçekleştirmiyor. Çünkü ne kadar çok işsiz o kadar düşük ücret demek. Emeklilikte yaşa takılanlara emekli maaşı bağlansa, 3600 ek gösterge çıkarılırsa ve çalışma saatleri düşürülse iki ay içinde 4,5 milyon insan işbaşı yapar” ifadelerini kullandı.