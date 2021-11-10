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İstanbul Arel Üniversitesi 69 kişi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alacağını duyurdu

İstanbul Arel Üniversitesi 69 kişi alacak
10 Kasım 2021 Çarşamba 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Arel Üniversitesi ilanda belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  bölümlerine  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  elemanları  alınacaktır.

 

2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği"  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından istenilen belgeler ilanda belirtilmiştir.


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