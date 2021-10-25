İstanbul Atlas Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Atlas Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine yapılacak alımlar için başvurular 25 Ekim tarihi ile 10 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ