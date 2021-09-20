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İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
20 Eylül 2021 Pazartesi 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Atlas Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu' nun  ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri  uyarınca Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  Başvurular,  ilan  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde,  Üniversitenin  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı'na  şahsen/posta  yolu  ile yapılabilir.

 

İlan için başvurular 20 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.


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