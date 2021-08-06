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İstanbul Aydın Üniversitesi 187 kişi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 187 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

İstanbul Aydın Üniversitesi 187 kişi alacak
06 Ağustos 2021 Cuma 11:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Aydın Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört ) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.


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