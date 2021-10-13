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İstanbul Aydın Üniversitesi 32 kişi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü 32 öğretim üyesi alımı yapacağını ilan etti

İstanbul Aydın Üniversitesi 32 kişi alacak
13 Ekim 2021 Çarşamba 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Aydın Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi  uyarınca “Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Elemanı” istihdamı yapılacaktır.

 


Adayların ilanda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.


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