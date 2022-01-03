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İstanbul Aydın Üniversitesi 64 kişi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 64 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Aydın Üniversitesi 64 kişi alacak
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Aydın Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu  hükümlerine  göre  tam  zamanlı  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  Profesör,  Doçent  ve  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların  İstanbul  Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.


İlan için başvurular 3 Ocak 2022 ile 17 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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