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İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 223 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak
05 Haziran 2021 Cumartesi 07:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Aydın Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir
- Dilekçe
- Nüfus cüzdanı örneği
- YÖK formatında özgeçmiş
- 2 adet fotoğraf
- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)
- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.
- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş (15) gündür.


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