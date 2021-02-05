İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 67 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Aydın Üniversitesi çeşitli fakültelerde görev yapmak üzere 67 Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.Öğretim üyes alımı yapacak.

Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört ) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat etmeleri gerektiği öğrenildi.

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