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İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 67 öğretim üyesi alacağı açıklandı

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak
05 Şubat 2021 Cuma 12:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Aydın Üniversitesi çeşitli fakültelerde görev yapmak üzere 67 Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.Öğretim üyes alımı yapacak.

Profesör  ve  Doçent  kadrolarına  müracaat  edecek  adayların  dilekçe  ve  özgeçmiş  ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına,  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrolarına  müracaat  edecek adayların  ise  ilgili  Fakülte  Dekanlıklarına  4  (dört  )  takım  dosya  ile  birlikte  şahsen  veya  posta aracılığı ile müracaat etmeleri gerektiği öğrenildi.

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Etiketler; #İstanbul Aydın Üniversitesi
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