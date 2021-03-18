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İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 60 öğretim üyesi alacağı açıklandı

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alımı
18 Mart 2021 Perşembe 10:59

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Aydın Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör,  Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik  Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

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