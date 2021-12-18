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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 33 kişi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü 33 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 33 kişi alacak
18 Aralık 2021 Cumartesi 11:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.


İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.


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