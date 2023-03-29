İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
29 Mart 2023 Çarşamba 10:36

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Beykent Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 39 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.


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