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İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 kişi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alımı için ilan verdi

İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 kişi alacak
12 Ağustos 2021 Perşembe 10:51

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alacaktır.

 

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların, aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.


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