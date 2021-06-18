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İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 28 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
18 Haziran 2021 Cuma 10:02

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alımı yapacak.

 

Diş hekimliği fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi için yapılacak başvurular ise 16 Temmuz 2021 tarihinde son bulacak.


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