İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların, aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

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