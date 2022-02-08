FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
0
MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0
METAVERSE'E HAZIR MIYIZ?
METAVERSE'E HAZIR MIYIZ?
0
SESİ TİTREYEREK KONUŞTU!
SESİ TİTREYEREK KONUŞTU!
0

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
08 Şubat 2022 Salı 09:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

 

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların, aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

İlan için bugün başlayan başvurular 28 Şubat 2022 tarihine kadar sürecektir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 kişi alacak
Sonraki Haber
İstanbul Gelişim Üniversitesi 14 kişi alacak
Tanju Özcan'ın erken seçim hesabı gündeme damga vurdu: 11 cesur milletvekili istifa ederse...
Tanju Özcan'ın erken seçim hesabı gündeme damga vurdu: 11 cesur milletvekili istifa ederse...
0
İlginç görüntü! Kamyon okul bahçesine düştü!
İlginç görüntü! Kamyon okul bahçesine düştü!
0
CHP'li başkanlardan ortak bildiri: Üzerimizdeki yük taşınabilir olmaktan çıkmıştır
CHP'li başkanlardan ortak bildiri: Üzerimizdeki yük taşınabilir olmaktan çıkmıştır
0
İş yerine giren hırsız, geriye bu notu bıraktı!
İş yerine giren hırsız, geriye bu notu bıraktı!
0
İstanbul Gelişim Üniversitesi 14 kişi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 14 kişi alacak
0
Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 kişi alacak
Ömer Halisdemir Üniversitesi 30 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.