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İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk defa atanmak üzere 100 memur alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alacak
27 Mayıs 2022 Cuma 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal bulunan 100 adet kadro için açıktan atama yoluyla memur alımı yapacaktır.

 

Başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27/6/2022 – 1/7/2022 tarihleri arasında müracaat yapabileceklerdir.


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