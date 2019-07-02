İstanbul Büyükşehir'in 30 milyar lira borcu var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı

Devraldığı belediyenin 30 milyar lira borcu olduğunu ifade eden İmamoğlu, şehrin sorunlarını çözmek için çalışmalara başladıklarını, tasarruf tedbirleri ile tabloyu tersine döndürmek istediklerini vurguladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global canlı yayınında gazeteci Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, belediyenin borç durumunu anlattı, Genel Sekreter atamasından, tasarruf tedbirlerine kadar merak edilen pek konuda soruları yanıtladı.

Başkan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Trafik azaltılabilir

"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan çalışma hakkında Ulaştırma Bakanlığı'ndan henüz dönüş yok. Seçimden sonra ertelenen tamirat süresi olduğu belirtildi. Yoğun bir trafik yarattı FSM'nin bakımı. Özellikle 3 buçuk saat trafikte kalan insanlar. Üzücü. Görevimin ilk mesai gününde toplantı yaptık. Çalışmaları yapmışlar, basına duyurdular. Yapacağımız hususlar var. Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattını kış tarifesinin üzerine çıkarttık. Deniz yolunu artırdık. İlave vapur temini ile sayının artırılması konusunda gerekli girişimler olsun dedik. 3. köprüde indirimli geçiş sağlanırsa insanlar orayı tercih edebilir. Yoğunluk azaltılabilir. FSM'de özellikle ek şerit uygulamasına geçilecek. Yoğunluk ek şerit uygulamasıyla yoğunluk olan saatlerde bir nebze azaltılacak. Karayolları'ndan olan beklentimizi de arkadaşlarım paylaştılar."

AK Parti randevu vermedi

"Devletimizin gelenekleri var. Valimizle buluştuk. Garnizon komutanımızla buluşacağım. İl başkanlıklarıyla da görüşme trafiğini devam ettireceğim. Bütün meydanlara da partizanlığı bu binalardan söküp atacağım demiştim. Bunun bitmesi lazım. Biz yeni bir başlangıç yapıyoruz. Arkadaşlarıma dedim arayın bütün partileri randevu isteyin dedim. İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ile randevu alındı. MHP'den henüz geri dönüş alamadık. AK Parti randevu vermedi. Arkadaşlarıma söyleyeceğim yarın randevu almakta ısrar edin diye. Bu millete öyle söz verdim. Randevu vermeseler de görüşeceğim. Ulaşımla ilgili mini bir dokunuş yaptık. Bütün bunları çözmek hizmet yarışı. Siyasi partilere her yönüyle bağlılık yanlış. Siyasi partiler hizmet için araç. Toplumsal menfaati gözetmek zorundayız. Gözetiyoruz."

Borç büyük

"Fırsatları çarçur ederek perişan edemezsiniz. Denetlenebilir, insanlara hesap vererek kentin gelirini sağlıklı bir zemine kavuşturmalısınız. Konsolide bütçe yaklaşık 60 milyar lira. Bugün gerçekleşen bütçe 20 milyar lira. Daha altında kalacak. 40 milyar lira iştiraklerinde. Resmi alanına fokuslanıyoruz. 26.8 milyar civarında borç var 2018 sonunda. Arkadaşlarıma güncel tabloyu oluşturun dedim. Ön bilgiyi paylaşayım: Bugün itibariyle İBB'nin günlük borcu 30 milyar civarında. 23,8 milyar civar gider bütçesi hesaplanmış. 22 milyar civarında gelir bütçesi. Aradaki farkın borçlanılması hesaplanmış. Türkiye'nin ekonomisinin de etkisi var. Hazineden gelen ilk 6 ay içerisinde 2 milyar civarında düştü. Düşünülen gider bütçesi 2019 sonunda 35 milyarı bulacak. Milletimiz nereden başladığımızı bilsinler."

Tasarruf yapacağız

"Uluslararası deneyim sahibi denetim kuruluşlarımızla İBB'nin iştiraklerini denetleyeceğiz. İç denetim mekanizmamızı devreye soktuktan sonra şuradan başlayacağız: Tasarruf. Araç mevzusunda ciddi anlamda iddialarımız var. Hızlıca bütün araçların bir alana yığıp çağıracağız. Binek araçlar. Büyük bir kısmı 1-2 kişinin kullandığı araçlar. Bunun sayısal büyüklüğünü göreceğiz. Reva mıdır değil midir bakacağız. Yüksek sayıda yüksek konforlu araçların kiralanması için ayruılan bütçelerin yüksek sıkıntı olduğunu belirtmek isterim. Her dönemde tasarruf edilmeli. Milletimizin malı her kuruşu hesaplamalıyız. Kul hakkı yememek, tüyü bitmemiş yetimin hakkı diyoruz. İBB'nin mal varlığı nasıl kullanılıyor? Sayıştay raporunda gelirlerin yüzde 20'sinin tahsil edildiği noktasında tespit var.