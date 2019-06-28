İstanbul'da her şey çok 'şukar' oldu

CHP'nin 23 Haziran İstanbul seçiminde yürüttüğü başarılı seçim kampanyasının 'Roman ayağını' yöneten İzmir milletvekili Özcan Purçu, Roman mahallelerini tek tek ziyaret ederek yaklaşık 500 binlik İstanbullu Roman seçmenin gönlünü kazanmak için çaba gösterdi

Doğancan Bingöl - Farka koştuklarını aktaran Purçu, 'Neredeyse oy alamadığımız mahallelerde AK Parti'ye yaklaşık 2 bin fark atar hale geldik ve her şey çok şukar oldu' dedİ. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Roman milletvekili Özcan Purçu, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için Roman Dernek ve Federasyonlarıyla detaylı bir çalışma yaptıklarını ve önceki seçimlerde oy alamadıkları mahallelerde bu seçimde diğer partilere fark attıklarını söyledi.

Purçu, seçim döneminde CHP ile roman vatandaşlar arasında İzmir elçisi olarak köprü kurdu. Önceki yıllarda yapılan seçimlerde oy alınamayan bölgelerde bu seçimde diğer partilere fark attıklarını belirten Purçu, bu durumu romanların politik kimliğinin oturmaya başlamasına bağlıyor.

Fakirleştiriyorlar

Çok heyecanlı bir seçim dönemi yaşandığını belirten Purçu, "Ben İstanbul'da yaklaşık 70 gün çalıştım. İlk giden vekillerden biriyim. 31 Martta'da orada çalıştım. Gece gündüz Roman dernekleri, federasyonları, roman sanatçılar gibi bir çok grupla çalışma olanağım oldu. Ben daha önce yaptığım açıklamalarda 'En az 500 bin fark bekliyorum' dedim. Çünkü Romanların oyu 500 bin civarında, Romanlar her gittiğim mahallede biz artık AK Parti'nin gerçeğini gördük. Daha çok fakirleştiriyor. Daha çok kendisine muhtaç halde bırakıyor vatandaşı, daha çok yoksunlaştırıyor. Bu psikolojiyle kendine oy topluyor. Bu sebeple 'Gerçeği anladık ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz' dediler." diye konuştu.

Rapor sunacağız

Roman mahallelerindeki oy artışını rapor haline getireceklerini aktaran Purçu, şöyle konuştu:

"Ben 39 ilçede federasyonlarımızla birlikte ne kadar oy artışı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattım. Bunu rapor haline getirip sayın Genel Başkanımıza ve Genel Merkezimize sunacağız. Şöyle bir gerçek var elimizde; 39 ilçedeki Roman mahallelerinde daha önce 3 bin fark yediğimiz mahallelerde çok ciddi farklar attık. O farkı kapatıp üstüne koyduk. Çok ciddi büyük Roman mahalleleri var. Ben bu bölgede tarihi farklar attığımızı düşünüyorum. AK Parti'ye Roman mahallelerinde neredeyse hiç oy çıkmadı desem yeridir. Çünkü bir bölgede 400-500 yıllık Roman mahalleleri vardı. Biz o bölgeden neredeyse oy alamıyorduk. Şimdi AK Parti'ye yaklaşık 2 bin fark atar hale geldik. Ben bundan çok mutluyum."

Köprü görevi

Yaşanan sıkıntıları halkın anlayabileceği bir dille aktardıklarını söyleyen Purçu, "Roman mahalleleri artık erzak kutusu gibi günlük politikalardan bıktı. Artık kalıcı çözümler istiyoruz. Derneklerimiz sayesinde Romanların bilinci ve istekleri daha fazla arttı. Günlük ihtiyaçların dışında kalıcı çözümler talep eden Roman toplulukları ortaya çıktı. Dolayısıyla çok mutluyuz. İzmir'den İstanbul'a bir köprü görevi gördük." dedi.

Purçu, yaklaşık 15 yıl önce atılan adımlar sayesinde şu anda romanların politik kimliğinin oturmaya başladığını bu bilinçlenme hareketinin daha çok sahada var olmalarına katkı sunduğunu söyledi.

İzmir'de yapılan örnek çalışmaların Türkiye'nin diğer Roman mahallelerine aktaracaklarını söyleyen Purçu, "Roman mahallelerinde eğitim merkezleri, istihdam odaklı çalışmaları İstanbul'da da göstereceğiz. İstanbul'a Roman bir milletvekili olarak katkı sunmak için tüm çabamı göstereceğim." ifadelerini kullandı.