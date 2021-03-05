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İstanbul'da karısını öldürdü, Ankara'da intihar etti!

İstanbul Başakşehir'de karısını öldüren kişi, Ankara'ya kaçtı. Polisin kendisini bulduğunu farkeden erkek daha sonra intihar etti

İstanbul'da karısını öldürdü, Ankara'da intihar etti!
05 Mart 2021 Cuma 11:53

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünü belirledi. Kurt'un Ankara'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. Emrullah Kurt, polisleri farkedince babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #kadın cinayet #ankara intihar #intihar
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