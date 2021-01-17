İstanbul'da kaza: 2 kişi öldü

İstanbul'da bir çekici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ekibine ait kamyona çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazası 02.30 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 ZD 9174 plakalı çekici, önce eskort adı verilen ışıklı yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile çekici savrularak bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 32 yaşındaki Samet Kaya'nın kullandığı kamyona çarptı.

Işıklı yön levhasını kontrol etmek için kamyondan inen Samet Kaya, çekicinin çarpması ile savrulurken, çekicinin sürücüsünün de araç içinde sıkıştığı öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.



İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada çekicinin çarptığı Samet Kaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen çekicinin sürücüsü ise, aracın içinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri çekicinin sürücüsünü araçtan çıkartabilmek için bir saat mücadele verdi. Daha sonra cenaze morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların vinç yardımı ile yoldan kaldırılması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.