İstanbul'da korku dolu gece! Çakan şimşek sayısına inanamayacaksınız!

İstanbul'da gece boyunca sağanak yağış ve gök gürültüsü etkili oldu. Yapılan açıklamada İstanbul'da 7 bin şimşeğin çaktığı belirtildi. Beykoz'da da bir binaya yıldırım düştü

AFAD'ın İstanbul için yaptığı sel uyarısı sonrasında megakent korku filmi gibi bir gece yaşadı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde uzun süre unutulmayacak bir gece yaşayan İstanbul'da şimşekler de gece boyu gökyüzünü aydınlattı. Havaforum'dan yapılan açıklamada İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla İstanbul'da çakan şimşek sayısı da 7 bin olarak tespit edildi. Öte yandan megakenti aydınlatan şimşeklere dair harita da paylaşıldı. Beykoz'da binaya yıldırım düştü Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.