İstanbul'da Metro istasyonunda intihar

Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay nedeniyle metro durağı bir süre kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından durak açılırken, Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerimiz normal seyrine döndü.

İstanbul'da Metro istasyonunda intihar
22 Ekim 2019 Salı 16:25

Olay saat 13.10'da Şişli-Mecidiyeköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre; durakta bekleyen bir kadın kendini raylara attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Metro durağı kapatıldı. Ekipler durakta çalışma başlattı. Seferler bir süre Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından durak açılırken, seferler de normal seyrine döndü. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerimiz normale dönmüş olup, Yenikapı-Hacıosman arasında kesintisiz sefer yapılmaktadır." denildi.


 


Kaynak: DHA
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