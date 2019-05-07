İstanbul'da sadece Büyükşehir Belediyesi seçimleri tekrarlanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kararını verdi. AK Parti'nin "Bir şeyler oldu. Tam anlamadık ama kesin bir şeyler var." gibi söylemlere dayandırdığı itirazını değerlendiren yüksek hâkimler, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. İstanbul, 23 Haziran'da yeniden sandığa gidecek.

Günler süren bekleyiş, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını açıklamasıyla sona erdi. 11 üyeden oluşan YSK, 7'ye karşı 4 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etti. Karara gerekçe olarak, sandık kurullarının kanuna dayandırılarak oluşturulmadığı gösterildi. Aynı sandık kurulları; meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve muhtarlara verilen oyları da saydı, ancak YSK'ye göre yalnızca Büyükşehir Belediyesi için kullanılan oylarda sorun var... Mazbata iade edilecek YSK kararının ardından, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ı geride bırakarak 31 Mart seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını iade edecek.