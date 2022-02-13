KÖPEK SALDIRIRSA...
KÖPEK SALDIRIRSA...
0
TÜRKİYE'NİN AŞK ŞARKISI...
TÜRKİYE'NİN AŞK ŞARKISI...
0
EKRANLARDA DİKKAT ÇEKEN OLAY!
EKRANLARDA DİKKAT ÇEKEN OLAY!
0
PUL BİBERDE HİLEYE DİKKAT!
PUL BİBERDE HİLEYE DİKKAT!
0

İstanbul'da silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı

13 Şubat 2022 Pazar 08:55

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir otomobil galerisi önünde gece saatlerinde iki grup arasında çatışma çıktı. Olayda 4 kişi yaralanırken, 2 kişi de polislerce gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan kişilerin peşine düştü


Olay Bakırköy, Şenlikköy Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar Sokakta bulunan bir otomobil galerisinin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada taraflar birbirine silah ile ateş açtı. İki grup arasındaki silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı.

POLİS EKİPLERİ  5 SAAT DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olayın yaşandığı sokak, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çatışmanın olduğu sokak üzerindeki galeri önünde bulunan bir cip ile 4 otomobile çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. Çevredeki vatandaşlardan da bilgi alan polis ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 5 saat sürdü. Ekiplerin çalışmasının ardından mermilerin isabet ettiği bir cip ile 7 otomobil çekiciler yardımıyla bulundukları yerden emniyetin otoparkına çekildi.

Polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Olayla ilgili olduğu öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalar sürüyor.(DHA)


Kaynak: DHA
Etiketler; #bakırköy #silahlı çatışma #yaralı #çatışma
Önceki Haber
Buca Çevir Bir Meydanı'nın ismi değişti
Sonraki Haber
Fethiye'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü!
Köpek saldırırsa böyle davranın!
Köpek saldırırsa böyle davranın!
0
Bu kez polis dehşet saçtı! Eşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı!
Bu kez polis dehşet saçtı! Eşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı!
0
Sobadan sızan gaz anne, kızı ve torununun sonu oldu!
Sobadan sızan gaz anne, kızı ve torununun sonu oldu!
0
Annesini öldürdü, kız kardeşini yaraladı, 'içimdeki şeytan çıktı' dedi!
Annesini öldürdü, kız kardeşini yaraladı, 'içimdeki şeytan çıktı' dedi!
0
2 gündür kayıp olan 3 arkadaş ölü bulundu!
2 gündür kayıp olan 3 arkadaş ölü bulundu!
0
Pul biberde hileyi anlamanın yolu...
Pul biberde hileyi anlamanın yolu...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.