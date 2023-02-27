İstanbul'dan geldiği Hatay'da depreme ailesiyle yakalandı

Kahramanmaraş merkezli ilk depreme İstanbul'dan gelip, Hatay'daki kızının evinde eşi ve oğlu ile yakalanan Ali Duman (70), "Daha önce de deprem gördük ama bu kadar şiddetli olanını, bu kadar korkutanını görmedik. Sanki ev gidip, geliyordu artık dünyanın sonu gibiydi. Korkudan birbirimize sarıldık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alan birçok depremzede, İzmir'in Çiğli ilçesine getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedeler, 22 gün geçmesine rağmen korku dolu dakikaları unutamıyor.

Depremlere Hatay'daki kızının evinde, eşi ve oğlu ile yakalanan Ali Duman, "Kızımın yanına gelmiştik. Aslında dönmeyi düşünüyorduk. Fakat kalmamızı isteyince dönmekten vazgeçtik. İstanbul'da öğretmen olan oğlum da ara tatil olduğu için yanımızdaydı. Hatta dönüş için uçak bileti almıştı. Ama hava muhalefeti nedeniyle uçuşlar iptal olunca o da kaldı. O gece uykumuzdan birden deprem şoku ile uyandık. Daha önce de deprem gördük ama bu kadar şiddetli olanını, bu kadar korkutanını görmedik. Sanki ev gidip, geliyordu artık dünyanın sonu gibiydi. Korkudan birbirimize sarıldık" dedi.

'BETON YIĞINLARI NEDENİYLE DIŞARIYA ÇIKAMADIK'

4 katlı binanın 3'üncü katında oturduklarını dile getiren Duman "Aşağıya indik ama merdivenler, hep beton parçaları ile doluydu. Apartman kapısına düşen beton yığınları nedeniyle dışarıya çıkamadık. Beton parçalarını temizledik, oğlum ile kapıya yüklenip, zorla açtık. Etrafımızdaki binalar yıkılmıştı. Biri, bana ayakkabısız çıktığımı söyledi. Olayın şokundaydım. Sokağa iç çamaşırı ve pijamayla çıktığımı fark ettim. Birileri bana ayakkabı giydirmeye çalıştı. Ayağımın yarısı girdi, yarısı dışarıda kaldı. Kadın ayakkabısıymış. Olayın üzerinden günler geçti ama hala kendime gelemedim. Deprem gününü ateş yakıp, dışarıda geçirdik. 2 gün boyunca 4 kişi, aynı arabada kaldık. Daha sonra Konya'ya ve son olarak İzmir'e geldik" diye konuştu.

'YOLLAR YER DEĞİŞTİRMİŞTİ'

Depremzedelerden Reyhan Hülagü (29) ise "Deprem sırasında ne yapacağımızı şaşırdık. Yer yerinden oynadı. Çocuklarım travma yaşadı, hala etkisindeler. Çok zor bir durumdu. Eşim kanepede yatıyordu, resmen yataktan fırladı. Öyle bir deprem oldu ki; yerimizde ve dengede duramadık. Kıyamet koptu sandık. Evin çökeceğini ve öleceğimizi düşündük. Bir cesaretle kalkıp, çocuklarımızı aldık, dışarıya çıktık. Kar yağıyor ve soğuktu. Ev yerinde duramıyordu. Yollar yer değiştirmişti. Dışarı çıktığımızda daha da şiddetlenmişti. İnsanlar, çocuklar çığlık çığlığa sokaklarda koşuyordu. Kar, kış, soğuk rüzgar vardı. Hiç öyle bir an görmemiştim. Allah'a şükürler olsun yaşıyoruz" dedi. Bedensel engelli bir oğlu olduğunu ifade eden Hülagü, çocukları ile yaşayabilecekleri sıcak bir yuva istediğini dile getirdi.