İstanbul Esenyurt Üniversitesi 39 kişi alacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü, 39 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 39 kişi alacak
19 Ocak 2023 Perşembe 10:26

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi ilandaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.
 

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