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İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü 26 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı
18 Kasım 2021 Perşembe 09:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin ilanda belirtilen  akademik  birimlerine,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinde  belirtilen  genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

İlan için son başvuru tarihi 17 Aralık 2021 olarak açıklanmıştır.

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