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İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi yayınladığı ilanla 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu

İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı
11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinde  belirtilen  genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

İlan için son başvuru tarihi 25 Ağustos 2021'dir.x

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