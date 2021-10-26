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İstanbul Galata Üniversitesi 54 kişi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü 54 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Galata Üniversitesi 54 kişi alacak
26 Ekim 2021 Salı 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Galata Üniversitesi, üniversitenin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alımı yapacaktır.

 


Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.


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