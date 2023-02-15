İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alacak
15 Şubat 2023 Çarşamba 11:16

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Galata Üniversitesi'nin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi (https://www.galata.edu.tr/mevzuat) ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

Önceki Haber
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Sonraki Haber
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
Deprem bölgesinde 'artçı' uyarısı
Deprem bölgesinde 'artçı' uyarısı
0
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
0
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
0
77 yaşındaki kadın 212 saat sonra kurtarıldı
77 yaşındaki kadın 212 saat sonra kurtarıldı
0
Haluk Levent, Pazarcık'ta kazada yaralandı; 'İyiyim' paylaşımı yaptı
Haluk Levent, Pazarcık'ta kazada yaralandı; 'İyiyim' paylaşımı yaptı
0
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işçi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işçi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.