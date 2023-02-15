İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Galata Üniversitesi'nin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi (https://www.galata.edu.tr/mevzuat) ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

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