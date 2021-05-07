İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Galata Üniversitesi'nin 19 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı

İstanbul Galata Üniversitesi'nin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığına elden veya e-posta (ik@galata.edu.tr) yoluyla yapılacaktır.



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