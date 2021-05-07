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İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Galata Üniversitesi'nin 19 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı

İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alımı
07 Mayıs 2021 Cuma 09:26

İstanbul Galata Üniversitesi'nin çeşitli   bölüm  ve   programlarında   görev   yapmak   üzere   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığına elden veya e-posta (ik@galata.edu.tr) yoluyla yapılacaktır.


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