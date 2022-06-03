İstanbul Galata Üniversitesi personel alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.



Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları gerekmektedir.



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