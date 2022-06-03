MELEK MOSSO'DAN SAHNEDE SERT KONUŞMA!
MELEK MOSSO'DAN SAHNEDE SERT KONUŞMA!
0
CÜNEYT ARKIN'I YIKAN ÖLÜM
CÜNEYT ARKIN'I YIKAN ÖLÜM
0
LERZAN MUTLU HAKİM KARŞISINDA
LERZAN MUTLU HAKİM KARŞISINDA
0
İLK GÖRÜŞTE AŞK MÜMKÜN MÜ?
İLK GÖRÜŞTE AŞK MÜMKÜN MÜ?
0

İstanbul Galata Üniversitesi personel alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alımı yapacak

İstanbul Galata Üniversitesi personel alacak
03 Haziran 2022 Cuma 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

 


Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları gerekmektedir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
Enflasyon son 20 yılın zirvesinde!
Depremi önceden haber veren sistem yapıldı!
Depremi önceden haber veren sistem yapıldı!
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak
0
Sinop Üniversitesi 35 kişi alacak
Sinop Üniversitesi 35 kişi alacak
0
Husumetli aileler kavga etti: 3 ölü!
Husumetli aileler kavga etti: 3 ölü!
0
Tartıştığı oğlunu vuran anne intihar etti!
Tartıştığı oğlunu vuran anne intihar etti!
0
Galata Kulesi önünde kendini yakmıştı! Acı haber geldi!
Galata Kulesi önünde kendini yakmıştı! Acı haber geldi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.